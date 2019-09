EdF : Algérie-France en amical ? Demandez à Macron

Dans : Equipe de France.

Président de la FFF depuis 2011, Noël Le Graët promet à chaque prise de parole qu’une rencontre entre la France et l’Algérie aura lieu.

Pour le moment, cette idée ne s’est toujours pas concrétisée, mais l’actualité récente pousse en ce sens. Les Fennecs sont désormais champions d’Afrique, et cela déboucherait donc sur un match de gala face aux champions du monde. En Algérie, à l’image de Djamel Belmadi qui a lancé le débat, on pousse pour une telle rencontre. Qui aurait lieu de l’autre côté de la Méditerranée, le traumatisme de la Marseillaise sifflée et du match arrêté en raison de l’envahissement du Stade de France en 2001 étant encore présent. La date d’octobre 2020 a été proposée, et le président de la FFF ne s’y est pas opposé, préférant remettre cette décision entre les mains de… Emmanuel Macron.

« Depuis que je suis en place, je veux aller en Algérie. C'est le seul pays qu'on ne rencontre pas. Il est temps de faire ce match. Je vais me déplacer le plus rapidement possible pour voir dans quelles conditions on peut organiser ce match. Pour les amicaux, on prend les décisions tout seul. Mais c'est un match tellement important que l'accord politique est nécessaire. Le devoir de l'équipe de France est de se déplacer en Algérie », a promis Noël Le Graët sur France Info. A voir si cela confirme, pour un match amical qui pourrait donc avoir lieu dans un peu plus d’un an.