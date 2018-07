EdF : Alexandre Benalla portait les bagages des Bleus..et c'est tout

Dans : Equipe de France.

L'équipe de France s'est retrouvée prise, sans le vouloir, dans le scandale Alexandre Benalla, ce proche d'Emmanuel Macron ciblé par une enquête concernant son attitude lors des manifestations du 1er mai. Alors qu'il semblait avoir été mis sur la voie de garage depuis le mois de mai, Alexandre Benalla a été vu dans le bus des Bleus lors de la fameuse descente des Champs-Elysées, ce qui a étonné pas mal de monde.

Ce lundi, invité de BFM, Christophe Castanner, proche du président de la République et secrétaire d'Etat chargé des Relations avec le Parlement, a évoqué le rôle de l'encombrant Alexandre Benalla. « Il a des fonctions de logistique sur lesquelles il travaille. Moi aussi j'aurais rêvé être dans ce bus, ce n'était pas ma place. Je ne suis pas l'employeur de cette personne et je ne sais pas quelles étaient ses missions. J'ai entendu dire que cette personne était en charge de la logistique, notamment des bagages. Cela peut faire rêver et susciter des fantasmes, mais ne mettons pas tout au même niveau », a lancé Christophe Castanner, qui veut clairement relativiser le rôle d'Alexandre Benalla autour de l'équipe de France en le transformant en intendant de luxe.