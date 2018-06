EdF : Alerte au melon, Pogba se compare à Messi chez les Bleus

Dans : Equipe de France, Premier League.

Titulaire contre l’Italie à Nice, Paul Pogba a déçu beaucoup d’observateurs. Il faut dire que l'on attend toujours plus de la part du milieu de terrain de Manchester United, qui risque de débuter la Coupe du monde sur le banc, la faute à l’explosion de Corentin Tolisso chez les Bleus. Cela n’empêche pas l’ancienne star de la Juventus Turin de se comparer à Lionel Messi et d’affirmer sa volonté de « prendre les rênes » de l’Equipe de France…

« Je ne suis pas normal. Je veux être le patron des Bleus. Je peux jouer à droite, à gauche, en sentinelle. Je me sens à l'aise, mais ce n'est pas comme si j'étais toujours dans les meilleures conditions. Je ne dis pas que je veux qu'on change tout pour moi, ce n'est pas ça. Si je dois jouer arrière droit, je le ferai à fond… Ce que j'ai gagné, je l'ai gagné en étant comme ça. Je suis comme ça. C'est mon style de jeu. Tu ne vas pas critiquer un Messi quand il marche sur le terrain. Il met trois buts et tu vas dire 'Ah mais il marche sur le terrain' ? Non. On ne peut pas me dire comment je dois jouer. Personne ne peut me dire comment je dois jouer » a expliqué l’international français dans les colonnes de France Football. A n’en pas douter, ses propos risquent de ne pas lui rendre service et vont faire énormément réagir.