EdF : Accusé d’homophobie, Noël Le Graët répond !

« Arrêter les matchs pour des banderoles homophobes, c’était une erreur. J’arrêterais un match pour des cris racistes, ça c’est clair ». En tenant ces propos à la radio ce mardi, Noël Le Graët a déclenché une vive polémique dans laquelle les associations anti-homophobie se sont évidemment immiscées. Accusé par « SOS Homophobie » qui lui a même suggéré de démissionner, le président de la Fédération française de football n’a pas tardé à réagir.

Ainsi selon les informations récoltées par RMC Sport, Noël Le Graët a évoqué une « maladresse » et une « grosse incompréhension » suite à son interview dans laquelle il a évoqué les banderoles homophobes et les problèmes de racisme. Par ailleurs, une réaction de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu est attendue. Preuve que l’affaire prend une ampleur que Noël Le Graët n’aurait sans doute pas imaginé, et tout cela à quelques heures du deuxième match de la semaine pour l’Equipe de France, au Stade de France contre Andorre dans le cadre des qualifications à l’Euro 2020.