EdF : 55 jours de boulot, Didier Deschamps estime avoir bien bossé

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, après la victoire des Bleus en finale de la Coupe du Monde 2018 contre la Croatie (4-2) : « C'est tellement beau. C'est tellement merveilleux. C'est une jeune génération, ils sont champions du monde ! On n'a pas fait un énorme match. On a montré beaucoup de qualités mentales, mais on marque quatre buts quand même. Je suis super heureux pour ce groupe. On est parti de loin. Ça n'a pas toujours été simple. Mais à force de travail, d'écoute, on est sur le toit du monde pour quatre ans. Je ne pense pas à moi, mais j'ai de la fierté. Je suis là pour atteindre mes objectifs. Perdre l'Euro 2016, ça a fait très mal. Et ça nous a servi, aux joueurs et à moi. On a modifié certaines choses. On a désacralisé l'instant de finale. C'était important. Ce match appartient aux joueurs, et à mon staff de 20 personnes. Pendant 55 jours, on a fait beaucoup de travail. C'est le sacre suprême. On aime les Français. On est fier d'être français », a-t-il déclaré sur TF1.