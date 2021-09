Deschamps et Mbappé, l'équipe de France craque

Dans : Equipe de France.

Forfait en Ukraine, et pour le match contre la Finlande, Kylian Mbappé fait tout de même parler de lui. L'attaquant français du PSG a-t-il dynamité le groupe de Didier Deschamps ? Certains l'affirment.

Touché au mollet contre la Bosnie, Kylian Mbappé a quitté ses coéquipiers tricolores et a retrouvé le Paris Saint-Germain, et plus précisément le staff médical du club de la capitale. Un départ qui a engendré une polémique, la nature de la blessure de l’attaquant tricolore étant assez floue, même si Didier Deschamps a été clair en faisant savoir qu’il avait besoin d’un Mbappé à 100% ce qui ne pouvait pas être le cas en raison de ce souci physique. Rien à voir donc avec les éventuelles séquelles psychologiques du récent mercato, et le refus du PSG de vendre sa star au Real Madrid.

Mbappé était le chouchou de la France, c'est fini

Malgré cette absence involontaire, Kylian Mbappé est au cœur de nombreux débats lorsqu’il évolue sous le maillot de l’équipe de France. Chouchou du public tricolore lors du Mondial 2018, l’ancien Monégasque a vu son image ternie depuis la Russie, l’ego de Mbappé étant parfois pris pour du mépris à l’encontre des autres joueurs. Régulièrement qualifié méchamment de Melon d’Or, l’attaquant des Bleus et du PSG veut des responsabilités, et il les a en équipe de France. Et pour certains, c’est justement là que Didier Deschamps s’est lourdement trompé avec Kylian Mbappé. Car le sélectionneur tricolore a tellement misé sur ce dernier, que l’équilibre du groupe a probablement basculé. Pour Walid Archechour, il est clair que DD s’est planté.

Le journaliste a confié pourquoi tout avait basculé en équipe de France. « Le point important, c’est l’affaire Giroud-Mbappé. Le fait que Mbappé ait pris dans le groupe une place beaucoup plus importante qu’en 2018 car c’est la réalité, il est devenu une grande star du football alors que c’était un bébé en 2018. Il a demandé énormément de choses, que ce soit sa place sur le terrain, les coups francs, les penalties. Deschamps lui a donné beaucoup. Et derrière, dans le groupe, par rapport au respect de certains joueurs, ce n’est pas passé du tout. Que ce soit Lloris et Giroud avec Mbappé, Griezmann avec Mbappé. A partir du moment où tu donnes tout à quelqu’un, comment veux-tu te faire respecter par d’autres ? Pourquoi Coman ne veut pas sortir contre la Suisse ? Parce qu’il sait qu’il y a une brèche, mais si tu n’ouvres pas la porte à certains, tu n’as pas ce problème. Le problème de Deschamps c’est qu’il a donné des faveurs à certains et d’autres ne l’ont pas apprécié. Et quand tu ne gagnes plus, ça se ressent », fait remarquer Walid Archechour.

Récemment Daniel Riolo avait également stigmatisé l’attitude de Kylian Mbappé. « Bien entouré, intelligent, gendre idéal, le "Golden Boy" du foot français a toujours semblé à l’abri de polémiques sur son attitude, son comportement. Et pourtant tout est en train de s’écrouler », faisait remarquer le journaliste de RMC. Et sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé n’est pas épargné par les critiques. « J'espère que vous êtes contents d'avoir récupéré Benzema, on a perdu une équipe. Ça et le melon de Mbappé devenu trop grand pour le faire tenir avec Giroud. Deschamps a tué le groupe qu'il avait créé pour faire une équipe comme sur FM », « Mbappe melon énorme, son changement d'attitude a desservi l'EdF et a cassé la machine de l'équipe », « Mbappe qui prend le melon et ce croit roi du vestiaire ça aide pas », les critiques contre le joueur du PSG sont nombreuses. Nul doute que ce dernier voudra répondre à ces attaques sur le terrain, et il aura l'occasion lors d'une année sportive qui sera longue avec le Paris Saint-Germain et l'équipe de France qui disputera la Nations League début octobre.