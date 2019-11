Deschamps au Qatar en 2022, Le Graët a rendez-vous

Dans : Equipe de France.

Comme convenu, Didier Deschamps va recevoir une offre de prolongation. Reste à savoir quelle est la volonté du sélectionneur français.

Grand fan de Didier Deschamps, Noël Le Graët n’a jamais caché ses intentions. Le président de la Fédération Française de Football a toujours annoncé son souhait de prolonger le sélectionneur de l’équipe de France en cas de qualification pour l’Euro 2020. Le billet validé depuis jeudi, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille va donc recevoir une proposition de la part de son supérieur. Lors d’un entretien accordé à RMC, dans lequel il a définitivement fermé la porte de la sélection à l’attaquant du Real Madrid Karim Benzema, le dirigeant a en effet confirmé un prochain rendez-vous avec le technicien sous contrat jusqu’à la fin de l’Euro 2020.

« Une prolongation, ça ne se fait pas comme ça sur un coin de table. Il faut passer un peu de temps ensemble, a confié le patron du foot français. On a prévu de se voir durant la deuxième quinzaine de décembre. On passera un moment ensemble pour voir sa motivation, ses envies et comment essayer d’améliorer les choses. C'est long. Il y a encore un contrat jusqu'en 2020. Le Qatar, c'est encore beaucoup plus loin. Il faut une envie réciproque. » Didier Deschamps va-t-il accepter de rempiler jusqu’à la Coupe du monde 2022 ? A priori, rien ne devrait l’en empêcher, sachant que le sélectionneur a écarté l’idée de succéder à Le Graët en tant que président de l’instance tricolore.