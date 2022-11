Des militaires et des supporters au Qatar, la France met le paquet

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Le dispositif de la France pour la Coupe du monde au Qatar se précise à quelques jours du début de la compétition.

Alors que Didier Deschamps annoncera mercredi soir sa liste de joueurs sélectionnés pour disputer la Coupe du monde avec les Bleus, le dispositif de la France pour cette grande compétition au Qatar se précise. Invité de la chaîne sportive Al-Kass lundi soir, l’ambassadeur de la France au Qatar, Jean-Baptiste Faivre, a fait quelques annonces. Il a par exemple dévoilé que 300 représentants des ministères français de l’Intérieur et de la Défense assureraient la sécurité de l’évènement. La France fait partie des dix pays qui ont acheté le plus de billets avec le Qatar, les États-Unis, l'Arabie saoudite, l'Angleterre, le Mexique, les Émirats arabes unis, l'Argentine, le Brésil et l'Allemagne. En outre, 10.000 supporters de l’Equipe de France assisteront aux matchs des coéquipiers de Karim Benzema, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann au Qatar.

300 militaires et 10.000 supporters au Qatar

Jean-Baptiste Faivre a par ailleurs tenu à clarifier la position de la France au sujet des appels au boycott de la Coupe du monde au Qatar pour des raisons humanitaires et écologiques. « La réponse est, bien sûr, non. La France ne boycottera pas la Coupe du monde. Bien sûr, le Qatar est connu comme un partenaire économique, et c'est vrai car les investissements et les contrats sont synonymes d'emplois et de croissance en France, mais les relations entre le Qatar et la France vont bien au-delà » a affirmé Jean-Baptiste Faivre, pour qui un boycott de la Coupe du monde au Qatar n’est donc pas à l’ordre du jour en France, qui enverra 300 militaires et 10.000 supporters du côté de Doha dans les jours à venir. Un dispositif important autour de l’équipe de Didier Deschamps, que l’on espère brillante au Mondial en cette fin d’année 2022.