Daniel Riolo s'invite dans la polémique Karim Benzema

Daniel Riolo estime que c'est un faux procès qui est fait au président de la FFF concernant Karim Benzema et qu'en fait Noël Le Graët n'est que le porte-parole de Didier Deschamps sur ce sujet.

Chacun a un avis sur l’absence de Karim Benzema en équipe de France, mais Noël Le Graët a eu le mérite de ramener ce dossier en haut de la pile en une seule déclaration. Suite aux propos du président de la Fédération Française de Football, certains ont estimé que ce dernier était allé trop loin et prenait des initiatives inutiles et provocatrices dans un dossier très sensible. Pour Daniel Riolo, il faut tout de même y aller doucement concernant les critiques à l’encontre de Noël Le Graët.

Et le journaliste de RMC de dire pourquoi le patron de la FFF méritait un peu de clémence. « Le Graët il faut le savoir, au départ c’est un fan de Benzema, il l’a toujours voulu en équipe de France, il l’a toujours défendu. Je me suis retrouvé un jour avec lui dans son bureau, et on parlait de cela, il avait l’image de Benzema après le match contre l’Ukraine, et il me disait à quel point il aimait beaucoup ce joueur. Moi qui ne défends jamais Le Graët car je n’aime pas sa politique, là je suis obligé de dire la vérité. Après, il fait front avec son sélectionneur, il se dit qu’on a été champion du monde sans lui et qu’on continue comme cela. Moi je ne vois pas cela comme l’intervention de quelqu’un dit se mêle de ce qui ne le regarde pas. J’ai entendu des gens qui montaient sur leurs grands chevaux, mais Le Graët a seulement maladroitement relayé la position de Didier Deschamps », a tenu à faire savoir Daniel Riolo, qui ne rejoindra pas le meute lancée aux trousses du président de la Fédération Française de Football.