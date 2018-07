CdM : Henry n’est pas un traître, l'énorme coup de gueule de Petit !

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Ce mardi soir, l’Equipe de France affronte la Belgique en demi-finale de la Coupe du monde. A cette occasion, Didier Deschamps retrouvera Thiery Henry, deuxième adjoint de Roberto Martinez au sein du staff belge. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la présence du champion du monde français sur le banc de l’adversaire du soir pose problème à certains journalistes. Sur RMC, Emmanuel Petit a exprimé un énorme coup de gueule, défendant son ancien coéquipier corps et âme.

« Vous vous rendez compte que certaines personnes ont traité Thierry Henry de traître ? Comment peut-on dire une chose pareille ? Concernant les hymnes, en quoi cela pose un problème s’il chante La Marseillaise, même s’il est dans le staff des Belges ? Toutes ses polémiques me rendent fou… A l’époque dans laquelle on vit, on est dans un climat anxiogène, il y a une énorme montée du nationalisme et maintenant on t’oblige à choisir un camp. A droite ou à gauche, etc… J’en ai plus que marre d’entendre ça » a expliqué l’ancien milieu de terrain d’Arsenal. Un point de vue qui devrait être partagé par bon nombre de personnes, Thierry Henry n’étant clairement pas vu comme un « traître » par les spécialistes du football et notamment par les anciens joueurs.