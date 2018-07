CdM : Big Sam Umtiti et une défense de fer, la France en finale

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

France – Belgique 1-0

A Saint-Pétersbourg, France bat Belgique 1-0

But pour la France : Umtiti (51e)

La demi-finale tant attendue entre les voisins belges et français démarraient bien avant le coup d’envoi, avec le petit jeu tactique de Roberto Martinez de titulariser Dembélé, pour tenter de jouer plus haut. Cela fonctionnait clairement tant les Diables Rouges dominaient la première période. Comme prévu, Hazard mettait le feu, et Lloris devait être particulièrement inspiré pour sortir du bout des gants un tir en pivot d’Alderweireld (21e). A l’approche de la pause, les Bleus sortaient un peu de chez eux, et Pavard, bien lancé par Mbappé, butait sur un Courtois qui sortait lui aussi la grosse parade (39e). Le 0-0 à la mi-temps était plutôt logique, même si la France jouait à un jeu dangereux en laissant les Belges attaquer.

Le début de seconde période était beaucoup plus intéressant pour les troupes de Didier Deschamps. Et sur un corner tiré au premier poteau, Umtiti coupait la trajectoire, devant Fellaini s’il vous plait, pour marquer (1-0, 51e). Dans ce match très fermé, le plus dur était fait, et la défense française, très renforcée et menée par un Varane impassable, tenait jusqu’au bout. Les Tricolores manquaient même plusieurs balles de 2-0 en contre, mais le plan de Didier Deschamps avait fonctionné à merveille jusqu’au bout. Les Bleus défieront soit l’Angleterre soit la Croatie, pour peut-être une deuxième étoile à accrocher sur le maillot dimanche soir.