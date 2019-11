Benzema et Le Graët, il pose la question qui tue

Dans : Equipe de France.

Karim Benzema a démontré mardi soir qu'il était au sommet de son art actuellement et le débat sur son absence en équipe de France rejaillit. Forcément, les regards se tournent vers le patron de la FFF après le doublé de KB9 contre le PSG.

Le débat sur l’absence de Karim Benzema chez les Bleus depuis les révélations sur l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena ne s’arrêtera jamais. Les fans de l’ancien lyonnais et ceux qui sont d’accord avec la décision de Noël Le Graët et Didier Deschamps ne ratent jamais une occasion d’échanger des mots doux à chaque fois que la question revient sur le devant de la scène. Dix jours après un dialogue à distance musclé avec le président de la Fédération Française de Football, Karim Benzema n’a pas eu le moindre mot pour NLG après son doublé face au Paris Saint-Germain.

Mais si l’attaquant du Real Madrid a brillé en Ligue des champions, et a préféré se taire, Vikash Dhorasoo a, lui, fait le commentaire que pas mal de monde avait à l’esprit. « Là, j’aimerai évidemment avoir l’avis de Noël le Graët, ce serait quand même le plus intéressant. Quand on voit le match de Karim Benzema contre le PSG, c’est la classe. 2 buts, des contrôles de fou, il a défendu, il est utile à son équipe dans toutes les zones du terrain et à tous les moments du match », a fait remarquer, sur Yahoo, l’ancien international tricolore. On risque d’attendre longtemps avant de savoir ce que le patron de la FFF a pensé du match de Karim Benzema face au PSG, même si cela ne changera rien à la décision prise et entérinée avec Didier Deschamps.