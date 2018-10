Ballon d'Or : Pierre Ménès attristé par l'attitude de Griezmann

Dans : Equipe de France, Liga, Ligue 1.

Dans un long entretien accordé ce dimanche à Marca, Antoine Griezmann évoque le Ballon d'Or, dont il est l'un des favoris avec son coéquipier chez Bleus, Kylian Mbappé. Et l'attaquant de l'Atlético Madrid et de la France de dire quel serait son plaisir de décrocher ce trophée honorifique. « Gagner le Ballon d’Or avec l’Atletico Madrid me permettrait d’entrer dans son Histoire. Et être un joueur historique pour son club, ce serait un rêve et une fierté. C’est ce que je veux, ce que je cherche. Je suis un homme très ambitieux et j’en veux toujours plus », explique notamment Antoine Griezmann dans le quotidien sportif espagnol.

Via Twitter, Pierre Ménès a jugé assez triste que le buteur tricolore tienne ce genre de discours. « Quand on se croit obligé de faire un tel lobbying, tout seul en plus, c’est qu’il n’y a même pas de débat. Et c’est au fond assez triste et montre les effets pervers de ce ballon d’or », confie le consultant de Canal+, qui précise qu’à titre personnel il se « fout complètement » des résultats du Ballon d’Or dont l'importance est devenue totalement démesurée pour certains footballeurs.