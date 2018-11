Ballon d'Or : Griezmann est une star française, Mbappé une star mondiale !

Dans : Equipe de France, PSG.

Antoine Griezmann et Kylian Mbappé se retrouvent ce vendredi pour Pays-Bas-France et cela à quelques semaines de l'annonce du Ballon d'Or, un prix honorifique pour lequel les deux champions du monde sont en lice. Depuis des mois, les spécialistes s'opposent pour savoir lequel des deux peut faire le meilleur Ballon d'Or 2018, et les deux joueurs semblent avoir compris que pour avoir sa chance dans cette bataille à distance, l'image et la communication sont importantes. Et à ce petit jeu, c'est bien Kylian Mbappé qui fait la course en tête.

C'est du moins l'avis du responsable de l'agence Eventeam, une grosse société de communication globale autour du sport. « Depuis cette action contre l’Argentine lors du Mondial, Mbappé est celui qui a sorti Lionel Messi de la Coupe du monde. Les deux sont bankables, mais si Griezmann parle aux Français et aux Espagnols, Mbappé va parler au monde. Surtout que le PSG et son effectif très international créent des stars universelles. Mbappé fait dire aux gens "à dix-neuf ans, pas sûr que j'aurais été capable de m'exprimer comme ça " ! Même si Griezmann a une communication très professionnelle, il est moins perçu comme un leader. Et les très grandes marques vont chercher les leaders, ceux chez qui il y a le plus d'aspérités », explique, dans L'Equipe, Bertrand Avril, directeur sport marketing chez Eventeam.