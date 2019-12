Cpe Ligue : ASSE-PSG en affiche des quarts de finale

Dans : Coupe de la Ligue.

Dans la foulée des huitièmes de finale, le tirage au sort des quarts de finale a eu lieu ce mercredi soir. Les affiches sont désormais connues, avec notamment en point d'orgue un nouveau match entre Saint-Etienne et le PSG, dans le Chaudron, qui aura lieu le 7 ou le 8 janvier. Pour le reste, Lille et Lyon, deux outsiders de l'épreuve, recevront respectivement Amiens et Brest. Le dernier match opposera le tenant du titre, Strasbourg, qui ira à Reims.

Les affiches des quarts de finale

Lille - Amiens

Paris SG - St Etienne

Lyon - Brest

Reims - Strasbourg