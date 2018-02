Tout beau tout neuf, l’OM explose Bourg

Dans : Coupe de France, Coupe, OM.

En grande forme actuellement, l’Olympique de Marseille a confirmé ce mardi en 1/8e de finale de la Coupe de France avec un succès 0-9 sur le terrain de Bourg-en-Bresse, club de Ligue 2.

Les Olympiens n’ont pas tremblé une seule seconde, se mettant très rapidement devant au score, au point de mener 4-0 au bout de 20 minutes de jeu. Les enchainements étaient impeccables au sein d’une équipe très collective, et chacun se régalait. Luiz Gustavo montrait le chemin, avant que Payet ne s’amuse sur coup-franc. Ensuite, les deux joueurs les plus efficaces montaient en température, avec un triplé pour Lucas Ocampos, et un autre pour Kostas Mitroglou. Un dernier but sur pénalty de Njié permettait même d’atteindre cette marque qui restera gravée. Emballé, c’est pesé, et l’OM se qualifie avec brio pour les quarts de finale de la compétition, tout en confirmant son début d’année de très haut vol.