Renversante qualification pour l'Olympique Lyonnais !

Dans : Coupe de France, Coupe, OL.

Grâce à un but de Cornet à l'ultime seconde, l'OL s'est qualifié (2-3) ce samedi soir pour les 16es de finale de la Coupe de France en venant à bout de Nancy alors que l'OL était encore mené (2-1) à quelques minutes de la fin.

Face à une formation lorraine qui lutte pour se maintenir en Ligue 2, l'OL pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score par Fekir (0-1, 25e). Mais après avoir courbé l'échine, Nancy refaisait son retard en seconde période sur penalty par Robic (1-1, 71e), et passait même devant au tableau d'affichage par Nordin, qui s'y reprenait à deux fois pour tromper Lopes (2-1, 75e).

L'Olympique Lyonnais semblait bien mal engagé puisque les minutes filaient, mais sur un corner, Marcelo récupérait le ballon et trompait de près le portier de Nancy (2-2, 87e). On semblait aller vers la prolongation, lorsque l'OL bénéficiait d'un coup-franc dans les ultimes secondes. Cornet prenait ses responsabilités et il faisait mouche, sa frappe prenant en défaut Chernik (2-3, 90e+5). L'arbitre sifflait immédiatement la fin de la rencontre, à la plus grande joie de l'Olympique Lyonnais, et à la désolation de Nancy.