PSG - Nice : Quelle heure et quelle chaîne pour voir ce choc ?

Par Alexis Rose

Tenant du titre en Coupe de France, le Paris Saint-Germain aura fort à faire contre l’OGC Nice dans le cadre des huitièmes de finale.

Quelle heure pour regarder PSG - Nice ?

Une fois n’est pas coutume, le club de la capitale française jouera un match un lundi soir. En effet, ce choc des huitièmes de finale de la Coupe de France se jouera le 31 janvier à 21h15 au Parc des Princes, en pleine fin de mercato. Jérémie Pignard sera l'arbitre.



Sur quelle chaîne suivre PSG - Nice ?

Cette rencontre entre Paris et Nice sera diffusée en clair sur l’antenne de France 3, mais aussi sur Eurosport 2, le diffuseur officiel et principal de la Vieille Dame. Sur Eurosport, Thomas Bihel, Alain Boghossian, Olivier Echouafni et Benjamin Nivet seront aux commentaires.



Les compos probables de PSG - Nice :

Invaincu depuis son revers contre Manchester City en Ligue des Champions en novembre dernier, le PSG ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. C’est donc pour cette raison que Mauricio Pochettino alignera une équipe compétitive pour affronter Nice lundi. Mais alors que Juan Bernat devrait faire son retour, Neymar, Di Maria, Paredes ou Wijnaldum seront absents.

La compo probable du PSG : Navas - Kehrer, Marquinhos, Ramos, Mendes - Herrera, Danilo, Verratti - Mbappé, Icardi, Messi.

Qualifié sans jouer au tour précédent, grâce aux éliminations de l’OL et du Paris FC pour les incidents survenus au Stade Charléty en décembre dernier, Nice voudra frapper un grand coup au Parc des Princes. En pleine bourre, avec six victoires de suite, l’équipe de Christophe Galtier cherchera à faire un exploit à Paris. Pour ce match, le deuxième de L1 sera plus ou moins au complet.

La compo probable de Nice : Benitez - Lotomba, Todibo, Dante, Amavi - Boudaoui, Rosario, Thuram, Stengs - Dolberg, Gouiri.