Gilets jaunes : Le foot s’arrête, des problèmes en Coupe de France ?

Dans : Coupe de France, Coupe.

Cette journée du samedi 17 novembre s’annonce mouvementée en France, puisque le mouvement « Gilets Jaunes » verra des groupements d’automobilistes en colère contre l’augmentation du prix de l’essence tenter de bloquer de très nombreuses routes en France, pour paralyser quasiment l’ensemble du territoire. Le gouvernement craint clairement un mouvement d’ampleur, et les appels au calme et au respect de la loi n’ont pas beaucoup d’effet sur la détermination des mobilisés.

De nombreuses villes sont déjà annoncées très difficiles d’accès, et le football va en subir les conséquences. Ainsi, la quasi totalité des Ligues a décidé d’annuler purement et simplement toutes les rencontres prévues samedi, en régional comme en départemental. Les craintes de voir les forfaits se multiplier et les sportifs, notamment les jeunes, bloqués sur les routes ont provoqué ces décisions. En revanche, la moitié des matchs du 7e tour de la Coupe de France aura lieu ce samedi, et aucun report n’a été prévu pour la FFF. Cela pourrait donner lieu à des problèmes sérieux pour l’acheminement des visiteurs, sans compter les spectateurs nombreux attendus pour certains matchs en province notamment. La Fédération n’a toutefois guère le choix, le timing des matchs de Coupe étant très serré, puisque le prochain tour aura lieu dès le samedi 8 décembre…