Feignies-Aulnoye - PSG : À quelle heure et sur quelle chaîne suivre ce match ?

Dans : Coupe de France.

Par Alexis Rose

Tenant du titre de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain entrera en lice dans l’édition 2021-2022 ce dimanche contre Feignies-Aulnoye, un club amateur du Nord.

Quelle heure pour regarder Feignies-Aulnoye - PSG ?

Ce dimanche 19 décembre, le club de la capitale française va donc remettre son titre en jeu. Pour affronter Feignies-Aulnoye, une formation de National 3, le PSG se déplacera à Stade du Hainaut de Valenciennes à 21h10. Cette dernière rencontre des 32es de finale de la Coupe de France sera arbitrée par Florent Batta.

Sur quelle chaîne suivre Feignies-Aulnoye - PSG ?

Ce match sera diffusé en intégralité et en exclusivité sur Eurosport 2. Sur la chaîne payante, les supporters du PSG auront droit au duo Thomas Bihel - Alain Boghossian seront aux commentaires, avec Benjamin Nivet en bord terrain.

La compo probable du PSG contre Feignies-Aulnoye :

Pour cette affiche de Coupe, Mauricio Pochettino sera privé de quelques joueurs, et notamment de Neymar (cheville) ou de Juan Bernat (ischio-jambiers). Par contre, l’entraîneur du PSG pourrait compter sur plusieurs retours, vu que Sergio Ramos, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes ont repris l’entraînement collectif cette semaine. En tout cas, si le PSG n’alignera peut-être pas son équipe-type, avec toutes ses stars, contre Feignies-Aulnoye, sachant que trois jours après, Paris aura un match plus important contre Lorient en L1, Paris jouera avec un joli onze dans le Nord.

La compo probable du PSG : Navas - Hakimi, Marquinhos, Diallo, Nuno Mendes - Wijnaldum, Gueye, Herrera - Di Maria, Icardi, Mbappé.