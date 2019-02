Cpe : Sans la MCN, c'est encore Di Maria qui régale

Dans : Coupe de France, Coupe, PSG, Dijon.

Coupe de France

PSG bat Dijon 3-0

Buts pour Paris : Di Maria (8e et 27e), Meunier (77e)

Contrairement à ce qu’il s’était passé en quart de finale de la Coupe de la Ligue, le Paris Saint-Germain n’a pas été surpris à domicile ce mardi. Les joueurs de Thomas Tuchel ont déroulé une rencontre bien maitrisée pour s’imposer 3-0 face à Dijon et être ainsi les premiers à valider leur billet pour les demi-finales de la Coupe de France.

Le grand acteur de cette rencontre aura été une nouvelle fois Angel Di Maria, avec un doublé dont un lob splendide en première période (8e et 27e). Les remplaçant habituels ont aussi profité de cette rencontre pour se mettre en valeur, à l’image de cette passe décisive de Choupo-Moting pour un Meunier très en jambes (3-0, 77e). Pour Dijon, cette défaite est l’occasion d’oublier la Coupe, et de se concentrer désormais sur l’opération maintien. De son côté, le PSG peut se satisfaire du travail accompli sans laisser beaucoup d’espoir à son adversaire, une fois de plus.