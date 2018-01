Cpe Fr : 3 expulsions, 2 penalties et 1 élimination, le cauchemar de Bordeaux !

Dans : Coupe de France, Coupe, Bordeaux.

Si les Girondins de Bordeaux espéraient profiter des 32es de finale de Coupe de France pour se refaire une santé c'est raté. En effet, le club au scapulaire a vécu un incroyable cauchemar face à Granville et quitte la Coupe (2-1 ap) après avoir pris plusieurs énormes coup de massue.

Dans un stade Louis Dior balayé par le vent et la pluie, les choses commençaient difficilement pour Bordeaux, mais Costil calmait l'ambiance en stoppant un penalty de Douniama (8e). Avantagés par le vent, les Granvillais dominaient mais c'est finalement Bordeaux qui ouvrait le score par Sankharé (0-1, 37e). Le match n'était pas d'une qualité énorme, et les Girondins, réduits à dix après l'expulsion de Sabaly à la 80e, pensaient tenir leur qualification. Mais sur un ultime rush de Granville, les Normands égalisaient par Martinet à l'ultime seconde (1-1, 90e+4).

Bordeaux était KO debout, et allait rapidement s'écrouler. En effet, à la 101e, Carrique commettait une faute évidente dans la surface et laissait ses coéquipiers à neuf, avec en plus un penalty que Douniama ne ratait pas, donnant l'avantage à Granville (2-1, 10e). Et le cauchemar ne s'arrêtait là puisque Plasil voyait lui aussi rouge après avoir visiblement eu des propos peu courtois envers l'arbitre (110e). A huit, les Girondins ne pouvaient pas rêver d'une égalisation et les supporters bordelais pouvaient ressortir la banderole « Gourvennec démission », pendant que leurs homologues granvillais commençaient la fête.