CdF : Un tout petit PSG pour une toute petite qualification !

Dans : Coupe de France, Coupe, PSG.

8e de finale de la Coupe de France

Groupama Stadium

PSG bat Villefranche : 3 à 0

Buts : Draxler (102e), Diaby (113e), Cavani (119e) pour le PSG

Le Paris Saint-Germain aura eu besoin de la prolongation pour venir à bout (3-0) de la formation de Villefranche (Nat) ce mercredi soir au Groupama Stadium en huitième de finale de la Coupe de France. Pas vraiment rassurant à six jours de Manchester United-PSG.

Pendant 90 minutes, le PSG aura affiché son pire visage face à une équipe de Villefranche, presque étonnée du rythme indigent mis par la formation parisienne dans cette rencontre de Coupe de France. Et les entrées de Mbappé et de Cavani en seconde période ne changeaient rien à la donne, le seul fait vraiment marquant de ce premier acte étant l'expulsion de Tuchel (73e), venu chauffer l'arbitre après une vilaine faute sur Paredes, qui décidément est ciblé au Groupama Stadium.

Dès le début de la prolongation, le Paris Saint-Germain se décidait enfin à jouer et cela finissait par payer. Sur un service de Cavani, Draxler, malgré un tacle musclé, réussissait à marquer un but très précieux pour le PSG (0-1, 102e, une réalisation qui provoquait la grosse joie des joueurs parisiens, visiblement soulagés par cette ouverture du score. A partir de là, tout devenait compliqué pour l'équipe de Nationale qui encaissait deux nouveaux buts sur des contres, avec deux passes décisives de Mbappé pour Diaby (2-0, 113e) et Cavani (3-0, 119e).