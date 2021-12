CdF : Rennes enfonce Lorient dans le crise

Dans : Coupe de France.

Par Claude Dautel

Le premier match de ces 32es de finale de la Coupe de France entre deux équipes de Ligue 1 avait lieu ce samedi soir au Roazhon Park, et qui plus est il s'agissait d'un derby breton entre le Stade Rennes et le FC Lorient. Face à des Merlus qui viennent d'enchaîner sept défaites consécutives en Ligue 1, la formation de Bruno Genesio n'a eu besoin que d'un but signé du jeune Omari (1-0, 21e) pour continuer sa route dans cette compétition.

Pour Lorient, 19e de Ligue 1, il va vite falloir digérer cette élimination, puisque le club breton va recevoir mercredi le PSG pour son dernier match de l'année en Championnat de Ligue 1. La trêve hivernale pourrait être compliquée pour Christophe Pelissier.