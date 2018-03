CDF : Le PSG ira à Caen en demi-finales

Dans : Coupe de France, Coupe, PSG, OL, SMC.

Avant le dernier quart de finale, qui se disputera à 21h entre Caen et Lyon au Stade Michel-d'Ornano, le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France se déroulait ce jeudi en début de soirée. Et sur le plateau de TLS, Samuel Étienne a offert une très belle affiche puisque le Paris Saint-Germain, vainqueur de l'OM mercredi (3-0), se déplacera à Caen, vu que Les Herbiers accueilleront Chambly dans un duel de National 1. Les matchs se joueront les 17 et 18 avril prochains.