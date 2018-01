CDF : Le PSG cartonne Rennes avec son attaque de feu

Dans : Coupe de France, Coupe, Rennes, PSG.

Face à un Stade Rennais aux abois défensivement, le Paris Saint-Germain s'est tranquillement adjugé le choc des 32es de finale de la Coupe de France (6-1), grâce notamment à trois doublés de Neymar, de Di Maria et de Mbappé.

Attendu au tournant pour son premier match de l'année 2018, après une première partie de saison presque parfaite, le club de la capitale a parfaitement abordé ce premier virage à (Eurosport) 360 degrés. Avec son équipe type, le PSG prenait rapidement les devants. Suite à une longue ouverte de Thiago Silva, Mbappé, parti à la limite du hors-jeu, trompait un impuissant Diallo du gauche (0-1 à la 9e). Paris enfonçait ensuite le clou avec Neymar, qui marquait après une remise de Verratti dans la surface bretonne (0-2 à la 17e)… avant de tuer tout suspense par l'intermédiaire de Di Maria, qui transformait un bon centre de Berchiche au deuxième poteau (0-3 à la 23e). Rennes finissait de couler avant la mi-temps à cause de Neymar, bien servi par Mbappé pour inscrire un doublé (0-4 à la 73e).

Au retour des vestiaires, les débats s'équilibraient un peu plus. Et le SRFC sauvait même l'honneur, Bourigeaud transformant un penalty obtenu grâce à une main de Thiago Motta dans la surface (1-4 à la 66e). Mais le PSG terminait finalement sur une bonne note puisque Di Maria (1-5 à la 74e) et Mbappé (1-6 à la 75e) s'offraient tour à tour un doublé. Grâce à cette très très large victoire à Rennes (6-1), le triple tenant du titre se qualifie donc pour les 16es de finale de la Coupe de France.