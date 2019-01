CdF : L’interminable fiasco continue pour Monaco

Dans : Coupe de France, Coupe, Monaco, LOSC.

Une seule grosse surprise pour la première partie des 16e de finale de la Coupe de France. Toujours en chute libre, l’AS Monaco s’est inclinée 1-3 à domicile face au FC Metz, qui a su saisir les opportunités données par un club de la Principauté qui n’arrive pas à relever la tête. C’est une nouvelle contre-performance de taille pour la formation de Thierry Henry, qui ne parvient pas à mettre un pied devant l’autre et ne s’améliore pour le moment clairement pas depuis le changement d’entraineur.

Le club lorrain a su en profiter pour troubler une soirée jusque-là bien calme, Guingamp (1-2 à Nancy) et Lille (0-1) à Sète, ayant fait respecter la hiérarchie. A noter le succès spectaculaire de Toulouse sur Reims, dans un match dingue qui s’est terminé sur le score de 4-4, soit huit buts marqués. Un de plus que lors de la série de tirs au but, où les Violets ont fini par s’imposer 4-3.