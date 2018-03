PSG, OL, OM : Ménès tente de calmer les rageux

Dans : Coupe d'Europe, PSG, OM, OL.

L’énorme campagne médiatique lancée par le PSG sur ses réseaux et reprise en masse par le monde du football a fait son effet : tout le monde est mobilisé sur le match de ce mardi soir face au Real Madrid.

Un peu trop au goût de certains, qui estiment qu’on en fait too much sur le club de la capitale pour un simple huitième de finale de Ligue des Champions, aussi prestigieux l’adversaire soit-il. Alors, quand Pierre Ménès a expliqué qu’il appréciait le comportement des joueurs parisiens et des supporters qui ont communié à la veille de la rencontre au pied de l’hôtel parisien, le consultant de Canal+ s’est immédiatement vu reprocher son soutien pour le PSG et son côté partisan. Un chauvinisme que « PM » assume mais qu’il assure décliner à tous les clubs français qui jouent en Coupe d’Europe. Même s’il ne porte pas les supporters de l’OM dans son cœur en raison d’interminables brouilles sur les réseaux sociaux, Pierre Ménès a néanmoins confié qu’il rêvait de voir l’OM remporter une Coupe d’Europe, ou bien l’OL bien sûr.

« Je suis pour un club français en Coupe d’Europe, c’est mal ? Moi, j’espère que l’OM va gagner l’Europa League. Je souhaite tout le bien à l’OL aussi. Je suis français et toi tu es un débile rageux. Je serai pour l’OM et l’OL jeudi », a assené le consultant vedette du PAF, qui sait bien qu’il sera impossible de faire l’unanimité sur un sujet tel que la rivalité des clubs français, y compris en Coupe d’Europe.