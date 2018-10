Un nul miraculeux, le PSG est toujours en vie !

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, PSG.

Parc des Princes

Paris SG et Naples : 2 à 2

Buts : Rui (61e csc), Di Maria (90e+3) pour le PSG; Insigne (29e), Mertens (77e) pour Naples

En arrachant le nul (2-2) ce mercredi soir au Parc, le Paris Saint-Germain a évité le pire après une rencontre durant laquelle Naples a longtemps dominé.

Après une entame réussie, même si Cavani était à deux doigts de blesser Neymar sur une énorme occasion, le PSG se mettait à totalement bafouiller son football et c'est très logiquement qu'Insigne ouvrait le score en gagnant d'un petit lob son duel avec Areola (0-1, 29e). Le champion de France était totalement à la dérive, et semblait au bord du crash total, Paris étant heureux de rentrer aux vestiaires après 45 minutes avec ce seul but de retard.

La pause faisait du bien au Paris Saint-Germain, Tuchel décidant de changer son schéma tactique pour essayer de rectifier le tir. Cela se ressentait puisque le Paris SG dominait copieusement, mais il fallait toutefois un but contre son camp de Rui, sur un centre de Meunier, pour voir le PSG revenir au score (1-1, 61e). L'espoir revenait du côté du Parc des Princes, même si Naples retrouvait quelques couleurs. Et hélas pour Paris, les Italiens repassaient devant au score, Mertens se jouant de Marquinhos pour battre Areola de près (1-2, 77e). Mbappé et Di Maria étant fantomatiques, et Neymar un peu seul, le PSG semblait devoir s'incliner. Mais dans le temps additionnel, Di Maria réussissait à égaliser (2-2, 90e+3), un score miraculeux qui laisse le club de la capitale en course pour les huitièmes de finale de la C1.