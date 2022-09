TV : PSG - Juventus, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Dans : Ligue des Champions.

Par Alexis Rose

Six mois après son échec contre le Real Madrid en huitièmes de finale, le Paris Saint-Germain va retrouver le chemin de la Ligue des Champions cette semaine contre la Juve.

Quelle heure pour PSG - Juventus ?

Place aux choses sérieuses pour le club de la capitale française ! Auteur d’un très bon début de saison en L1, le PSG de Christophe Galtier doit maintenant confirmer toutes les bonnes choses entrevues sur la scène européenne. Pour cela, il faudra faire un bon résultat contre la Juventus. Un premier vrai test qui se jouera ce mardi 6 septembre à 21 heures au Parc des Princes. L’arbitre de cette rencontre sera l’Anglais Anthony Taylor.

Sur quelle chaîne suivre PSG - Juventus ?

Cette partie entre Paris et la Juve, comptant pour la première journée du Groupe H de la C1, sera diffusée sur deux chaînes en France. En effet, comme la saison passée, les affiches des clubs français seront à la fois sur Canal Plus et RMC. Ce PSG-Juve sera donc co-diffusé sur Canal+ Foot et RMC Sport 1.

Sur RMC, Jérôme Sillon et Emmanuel Petit seront aux commentaires, alors que Flora Moussy sera en bord de terrain. Concernant la chaîne cryptée, Paul Tchoukriel et Habib Beye seront aux commentaires, alors que Dominique Armand sera en bord terrain aux côtés de Joris Sabi.

PSG / JUVENTUS mardi à 21h sur RMC Sport 1 pour la J1 de LDC.

Commentaires : @jeromesillon et Emmanuel Petit.

Bord de terrain : @FloraMoussy



📻 RMC : @Jano_Resseguie et @FabriceHawkins https://t.co/IOdHVOzJNK pic.twitter.com/5gF2cEqjtd — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) September 4, 2022

Les compos probables de PSG - Juventus :

Toujours invaincu cette saison, avec six victoires en sept matchs, le PSG voudra débuter de la meilleure façon possible sa campagne en Ligue des Champions. Pour cela, Christophe Galtier pourra compter sur un groupe presque au complet. Pour l’instant, seule la présence de Vitinha est incertaine en raison de sa sortie sur blessure face à Nantes le week-end dernier.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Kimpembe - Hakimi, Renato Sanches, Verratti, Nuno Mendes - Messi, Mbappé, Neymar.

Auteur d’un début de saison correct, avec deux victoires et deux nuls en Série A, la Juventus abordera cette rencontre de C1 sur la pelouse du Parc avec une certaine envie. Mais pour faire un résultat, le groupe de Massimiliano Allegri sera privé de Chiesa, Pogba, Szczesny, Peeters, alors que Di Maria et Rabiot, les anciens Parisiens, sont incertains.

La compo probable de la Juventus : Perin - Danilo, Bremer, Bonucci, Alex Sandro - Locatelli, Paredes, McKennie - Cuadrado, Vlahovic, Kostic.