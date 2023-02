TV : PSG - Bayern Munich, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Dans : Ligue des Champions.

Par Alexis Rose

Dans une période très compliquée sur le plan national, le Paris Saint-Germain tentera de retrouver le sourire lors du choc des huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich.

Quelle heure pour PSG – Bayern Munich ?

Le grand match arrive enfin ! Attendu par tous les supporters parisiens et les suiveurs du football français depuis le tirage au sort effectué en novembre dernier, le premier épisode du choc entre le PSG et le Bayern Munich aura lieu ce mardi 14 février à 21 heures au Parc des Princes. Cette partie sera arbitrée par l’Anglais Michael Oliver.

La séance de travail des Parisiens en vidéo 🎥 pic.twitter.com/PdpFa3t16j — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 12, 2023

Sur quelles chaînes suivre PSG – Bayern Munich ?

Quoi de mieux qu’un énorme duel entre Paris et le Bayern pour lancer la deuxième partie de saison en Coupes d’Europe ? Alors que tout le monde attend ce match avec impatience, les chaînes aussi, vu que les audiences seront forcément bonnes. Pour ce match, les suiveurs du foot français auront en tout cas le choix entre RMC Sport 1 et Canal+ Foot pour regarder cette rencontre importante. Sur Canal, les commentaires seront assurés par Paul Tchoukriel et Habib Beye.

Les compos probables de PSG – Bayern Munich :

Éliminé de la Coupe de France par l’OM (1-2) et défait sur la pelouse de Monaco en Ligue 1 (1-3), le club de la capitale française vient de vivre une semaine très difficile. Mais les hommes de Christophe Galtier vont pouvoir tourner cette mauvaise page avec le retour de la C1. Lors de ce grand rendez-vous contre le Bayern au Parc, Christophe Galtier va jouer une partie de son avenir. Mais pour arracher un bon résultat, l’entraîneur français n’aura pas une équipe à 100 %, sachant que Messi et Mbappé sont incertains, alors que Verratti et Sanches sont blessés.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Ramos, Nuno Mendes - Vitinha, Danilo, Ruiz - Neymar, Messi, Ekitike.

Leader de la Bundesliga, le Bayern reste sur trois victoires de suite toutes compétitions confondues. Autant dire qu’après un début d’année mitigé, Munich est en train de monter en puissance au fil des matchs, et ce choc contre le PSG tombe donc à point nommé. Mais pour se mettre en bonne position avant le match retour, prévu à l'Allianz Arena en mars prochain, Julian Nagelsmann devra composer avec les forfaits de Neuer, Mané, Lucas Hernandez et Mazraoui.

La compo probable du Bayern Munich : Sommer - Cancelo, Upamecano, De Ligt, Davies - Kimmich, Musiala - Müller, Sané, Coman - Choupo-Moting.