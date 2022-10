TV : Benfica - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Dans : Ligue des Champions.

Par Alexis Rose

Encore et toujours invaincu cette saison, le Paris Saint-Germain passera un premier gros test en Ligue des Champions face au Benfica, ce mercredi soir.

Quelle heure pour Benfica - PSG ?

Même si Paris a déjà affronté la Juventus, Benfica est probablement l’adversaire le plus coriace de ce Groupe H. Pour confirmer cela, il suffit juste de regarder le classement, vu que les Portugais ont six points comme le PSG, après avoir dominé Haifa et la Juve. Autant dire que ce match à Lisbonne ne sera pas une mince affaire pour Paris. Cette rencontre se jouera ce mercredi 5 octobre à 21 heures au Stade de la Luz, elle sera arbitrée par l’Espagnol Jesús Gil Manzano.

Sur quelle chaîne suivre Benfica - PSG ?

Comme tous les matchs des clubs français en Ligue des Champions, cette rencontre entre Benfica et le PSG sera diffusée sur deux chaînes, à savoir RMC Sport 1 et Canal+. Sur la chaîne d’Altice, Stéphane Guy et Emmanuel Petit seront aux commentaires, alors que Flora Moussy sera en bord terrain. Sur la chaîne cryptée, les commentaires seront assurés par Paul Tchoukriel et Sidney Govou, alors que les hommes de terrain seront Dominique Armand et Joris Sabi.

La compo probable du PSG contre Benfica :

Leader de la Ligue 1 avec quelques points d’avance sur l’OM, le club de la capitale française aimerait bien prendre ses aises en Ligue des Champions, histoire d’avoir un peu le droit à un petit faux pas. Pour cela, il faudra dominer le Benfica. Une mission que Christophe Galtier devra remplir sans Kimpembe, ni Renato Sanches.

La compo probable du PSG contre Benfica : Donnarumma - Ramos, Kimpembe, Danilo - Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes - Messi, Mbappé, Neymar.