Tout nu en direct sur BeinSports, un consultant craque

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Le Real Madrid s'avance avec des arguments contre Liverpool, au point que le suspense semble déjà mort. Mais pour pimenter cette revanche de la finale de la dernière Ligue des champions, Omar da Fonseca a fait une proposition étonnante en direct sur BeInSports.

Ce mercredi soir, le Real Madrid reçoit Liverpool en huitième de finale retour de Ligue des champions. Une affiche forcément exceptionnelle entre deux clubs légendaires, mais qui a perdu son intérêt sportif depuis la victoire de Karim Benzema et ses coéquipiers 5-2 à Anfield en février dernier. Forte de cet avantage, l’équipe de Carlo Ancelotti a un pied et demi en quart de finale de la C1, même si les Reds sont capables de tout cette saison. Car si l’équipe anglaise a été humiliée par Madrid, elle a depuis collé une claque historique à Manchester United (7-0) le 5 mars dernier. Alors quelle version de l’équipe de Jurgen Klopp verra-t-on à Santiago Bernabeu ? Nul ne le sait, mais sur BeinSports, Omar da Fonseca n’a lui visiblement aucun doute sur le fait que le Real Madrid se qualifiera et continuer sa route dans une compétition dont il est le tenant du titre.

Madrid éliminé, Da Fonseca crie au scandale

😂😂😂 Le drôle de pari d'@Omar_daFonseca avant Real Madrid - Liverpool !

🎙 "Si Liverpool se qualifie, je viens ici et je danse tout nu !" pic.twitter.com/Oy74Aiqx6i — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 15, 2023

Avant ce grand rendez-vous européen, l’ancien joueur argentin, consultant de la chaîne sportive qatarie notamment sur la Liga, a pris un pari risqué, mais pas trop. « Une remontada de Liverpool ? Non, non, non ! Si le Real Madrid perd de trois buts au Bernabeu, en ayant gagné à Liverpool, ce n’est pas seulement une faute professionnelle c’est inadmissible, impensable, inacceptable, ce serait la crise absolue à Madrid. Si cela arrive, je viens ici sur le plateau et je danse tout nu ! », a lancé Omar Da Fonseca. Une proposition qui a fait marrer Darren Tullet. « Espérons que cela ne se passe pas comme ça, personne n’a envie de voir ça », a riposté avec malice le plus français des journalistes anglais.