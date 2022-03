LOSC - Chelsea : À quelle heure et sur quelle chaîne voir ce match ?

Dans : Ligue des Champions.

Par Alexis Rose

Plutôt en forme en Ligue 1, le Lille OSC va devoir réaliser un énorme exploit pour renverser Chelsea en huitième de finale retour de la Ligue des Champions.

Quelle heure pour regarder LOSC - Chelsea ?

Trois semaines après sa défaite 0-2 à Stamford Bridge, Lille n’a plus le droit à l’erreur. Dernier représentant français en Ligue des Champions depuis l’élimination du PSG face au Real Madrid la semaine dernière, le LOSC va donc devoir remonter un écart de deux buts face au champion d’Europe en titre. Pas une mince affaire, mais les Dogues pourront compter sur le soutien du public du Stade Pierre-Mauroy. Ce match de C1 se jouera ce mercredi 16 mars à 21 heures. La rencontre sera arbitrée par l’Italien Davide Massa.

Sur quelle chaîne suivre LOSC - Chelsea ?

Comme chaque match de club français cette saison en C1, ce LOSC-Chelsea sera diffusé sur RMC Sport 1 et Canal+ Sport, les deux chaînes qui se partagent les affiches de chaque journée de Champions.

Programmation TV des Coupes d'Europe sur les chaînes Canal+ cette semaine avec notamment Lille et l'OL 👇 pic.twitter.com/o3aWlsn79U — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) March 14, 2022

Les compos probables de LOSC - Chelsea :

Invaincu depuis sa défaite à l’aller, avec notamment des victoires contre l’OL (1-0) et Clermont (4-0), le LOSC cherchera à renverser la tendance contre les Blues. Mais pour cela, Jocelyn Gourvennec sera privé de l’un de ses meilleurs joueurs, à savoir Renato Sanches, victime d’une lésion musculaire à une cuisse.

La compo probable du LOSC : Jardim - Celik, Fonte, Botman, Djalo - Onana, Xeka, André - Bamba, David, Gudmundsson.

Malgré les sanctions qui touchent Roman Abramovitch, le propriétaire du club, Chelsea va bien pouvoir se déplacer en France pour affronter le LOSC en Ligue des Champions. Sur une belle série de quatre victoires de suite, le club londonien viendra à Lille pour finir le travail entamé à l’aller. Mais pour arriver à ses fins et voir les quarts, le groupe de Thomas Tuchel sera privé de Chilwell et James. Azpilicueta et Hudson-Odoi sont incertains.

La compo probable de Chelsea : Mendy - Chalobah, Thiago Silva, Rudiger, Alonso - Kanté, Jorginho, Mount - Ziyech, Havertz, Werner.