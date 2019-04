LdC : Zidane n'aime pas la réforme, il veut des petits clubs en C1

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, Liga.

C’est un sujet récemment mis sur la table et qui devrait beaucoup faire parler dans les prochains mois.

Les grands clubs européens font pression pour mettre en place une réforme de la Ligue des Champions permettant de multiplier les gros matchs, d’éviter les surprises et de reléguer au second plan les compétitions nationales. L’intérêt financier de cette opération n’est pas masqué, et cela mettra définitivement sur la touche les champions des petits pays, qui avaient jusqu’à présent encore une opportunité de se retrouver face aux ténors européens en phase de poules. Parmi les clubs qui poussent pour cette réforme, le Real Madrid est bien évidemment en bonne place. Mais ce n’est pourtant pas l’avis de Zinedine Zidane, qui a donné son ressenti personnel à ce sujet, et avoue préférer le charme des matchs européens à l’ancienne.

« Je ne sais pas ce qui va se passer, avant toute chose. Beaucoup de choses se disent. Pour ceux qui sont (petits), c'est certainement beaucoup plus compliqué de pouvoir jouer la Ligue des Champions. Je trouve l'idée sympa quand ils la jouent, j'ai toujours pensé ça. Vivre un moment comme celui-là, pour ceux qui ne la jouent pas régulièrement, ou qui la jouent une fois dans une vie, c'est magnifique. Ça, c'est mon côté personnel », a livré l’entraineur du Real Madrid en conférence de presse. Un rappel assez rare à l’heure actuelle, tant les représentants des petits clubs risquent de ne pas peser lourd auprès de l’UEFA avec cette réforme. Pas de place pour les sentiments dans le football, même ceux de Zinedine Zidane.