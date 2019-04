LdC : L'Ajax foudroie la Juventus, le Barça efface Man Utd !

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

1/4 de finale retour de la Ligue des Champions

Camp Nou

FC Barcelone bat Manchester United : 3-0 (1-0 à l'aller)

Buts : Messi (16e, 20e) pour le Barça

Allianz Stadium

Ajax Amsterdam bat Juventus : 2 à 1 (1-1 à l'aller)

Buts : Cristiano Ronaldo (28e) pour la Juventus; Van de Beek (34e), De Ligt (67e) pour l'Ajax

Après un superbe match aller à Amsterdam, la Juventus et l'Ajax ont livré un spectacle mémorable ce mardi et tout comme face au Real Madrid, c'est sur le terrain adverse que les joueurs néerlandais se sont qualifiés (1-2). Pourtant, la Vieille Dame pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score par l'inévitable Cristiano Ronaldo (1-0, 28e). Mais l'Ajax ne se laissait pas démonter et Van de Beek ramenait les siens à hauteur (1-1, 34e). En seconde période, les Néerlandais se faisaient clairement dominateurs en se procurant quelques énormes occasions, et c'est très logiquement que De Ligt donnait l'avantage, et la qualification, aux siens (1-2, 67e). L'Ajax réussissait un nouvel exploit et s'invitait pour la suite de cette Ligue des champions.

Du côté du Camp Nou, Manchester United, déjà battu à l'aller, n'a pas pesé lourd (3-0) face au Barça, Lionel Messi tuant le suspense en s'offrant un doublé en quatre minutes (16e, 20e). Les Anglais n'étaient jamais en mesure d'inquiéter le FC Barcelone, qui corsait l'addition grâce à Coutinho (61e). Pour les Red Devils, le miracle de Paris ne s'est pas renouvelé et c'est donc logiquement le Barça qui entre dans le dernier carré.