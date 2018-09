LdC : Finish fatal pour le PSG à Liverpool

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, PSG.

Liverpool – PSG 3-2

Buts pour Liverpool : Sturridge (30e), Milner (36e), Firmin (92e)

But pour le PSG : Meunier (40e), Mbappé (83e)

Attendu au tournant dès ce premier match européen, le PSG était rapidement mis dans le bain de l’ambiance de Liverpool, même si la colonie de fans parisiens se faisait bruyamment remarquer également. Alors que les deux équipes cherchaient à faire la différence, c’est Sturridge, le remplaçant de Firmino, qui trouvait la marque de la tête sur un centre (1-0, 30e). Dans la foulée, Paris craquait avec ce pénalty concédé par Bernat et transformé par Milner (2-0, 36e). Mais alors que le navire tanguait, Meunier redonnait de l’espoir avec une improbable volée du gauche au second poteau (2-1, 40e).

Tout restait donc possible surtout que la deuxième période était plus folle. Liverpool tentait le but du KO, mais c’était Mbappé, après un gros travail de Neymar dans l’axe, qui égalisait de manière quasiment inespérée (2-2, 83e). Toutefois, Paris ne tenait pas ce point du match nul jusqu’au bout, puisque grâce à un pressing final, Firmino parvenait à effeectuer un tir croisé victorieux juste avant le coup de sifflet final (3-2, 93e). Autant dire que, dans la manière comme dans le résultat, Paris n’aura pas convaincu pour son entrée en matière.