LdC : Cristiano Ronaldo scandalisé par la victoire de Manchester United

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Pour son premier but en Ligue des Champions sous le maillot de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo a fait fort en inscrivant une volée venue de nulle part dans le choc de la soirée face à Manchester United. Il pensait bien avoir donné la victoire aux siens et ainsi assurer la qualification de la Vieille Dame pour le prochain tour. Mais les Red Devils ont marqué deux buts sur coups de pied arrêtés dans les derniers instants, et se sont imposés au Juventus Stadium. Un scénario très difficile à digérer pour la superstar portugaise, clairement dégoûtée par le fait que les Anglais ont su prendre les trois points sans se créer une seule occasion selon lui.

« Manchester United n'a rien fait pour gagner le match. Vous ne pouvez même pas parler de chance, parce que la chance ça se provoque et ce soir (mercredi) nous les avons simplement laissés revenir. C'est très décevant car nous aurions dû gagner ce match facilement en marquant trois ou quatre buts. MU n'a rien créé, ils ont eu deux occasions. Ils ont tout fait pour obtenir des coups de pied arrêtés, comme toutes les équipes anglaises que je connais bien. Mais nous allons apprendre de nos erreurs », a prévenu un Cristiano Ronaldo qui sait que des retournements de situation de la sorte pourraient faire très mal dans les matchs à élimination directe.