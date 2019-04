LdC : Coup de foudre à Amsterdam, Pierre Ménès a totalement craqué

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Après les quarts de finale aller de la Ligue des Champions, Pierre Ménès n’a pas caché sa déception.

Le consultant n’a pas été emballé par les rencontres européennes de la semaine, « hormis la nouvelle performance bluffante des jeunes de l’Ajax ». Comme beaucoup d’observateurs, notre confrère de Canal+ a adoré la performance de la formation d’Amsterdam qui, malgré le nul (1-1) concédé à domicile, a posé énormément de problèmes à la Juventus Turin grâce à ses qualités individuelles et collectives.

« La jeune génération de l’Ajax a confirmé tout le bien que l’Europe entière pense d’elle. Ces jeunes sont vraiment épatants, a encensé Pierre Ménès sur son blog. La Juve a longtemps mené au score sur son seul tir cadré de la partie, juste avant la mi-temps. Un but évidemment signé Ronaldo, mais ça c’est tellement banal qu’il n’y a même plus besoin de le préciser. L’égalisation de Neres dès la reprise a récompensé le match cohérent et l’identité de jeu des Néerlandais. »

Un bel avenir loin d’Amsterdam

« Je pense que cette génération de l’Ajax est vraiment exceptionnelle, a-t-il poursuivi. Ce club est depuis longtemps déjà dans l’excellence au niveau des jeunes mais là, avec les De Jong, De Ligt, van de Beek et consorts, ils sont tombés sur des cadors en puissance, qui vont pour la grande majorité faire de grandes carrières dans des clubs plus riches. » Rappelons que le milieu Frenkie de Jong a déjà signé en faveur du FC Barcelone à partir de cet été.