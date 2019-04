LdC : Barcelone trolle le PSG, une remontada de MU est impossible

Dans : Ligue des Champions, PSG, Foot Europeen.

Vainqueur à Old Trafford au match aller (0-1), le FC Barcelone aborde avec confiance son quart de final retour de Ligue des Champions contre Manchester United. Les Catalans sont néanmoins prévenus : l’équipe de Paul Pogba sera déterminée à inverser la tendance, un mois après avoir éliminé le Paris Saint-Germain au terme d’un scénario complètement dingue. Il n’y a cependant pas de quoi s’inquiéter pour Marc-André Ter-Stegen, le gardien barcelonais, qui estime qu’un scénario similaire à celui de PSG-MU est tout simplement impossible.

« Si je m'attends au même Manchester United que contre Paris en huitième retour ? Je ne l'espère pas. Ce qu'il y a de bien, c'est que nous jouons différemment par rapport au PSG mais bon, ils sont très dangereux. Le résultat obtenu là-bas est également dangereux parce que c'est un tout petit avantage. Il ne faudra pas seulement défendre ce résultat mais aller plus loin, être dangereux, garder la balle comme toujours, continuer dans notre manière de jouer et de comprendre le football. Et à partir de là, avoir des occasions pour pouvoir marquer et obtenir le résultat souhaité » a confié un Marc-André Ter-Stegen convaincu que Barcelone est armé pour conserver son avantage… contrairement au PSG.