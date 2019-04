LdC : Après son énorme K-O, Vertonghen ne tient pas 10 secondes

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Scène inquiétante au Tottenham Stadium ce mardi lors de la première demi-finale de Ligue des Champions.

Dans un duel aérien, Jan Vertonghen a pris un énorme coup sur le visage, s’allongeant immédiatement avec le nez en sang. Après plusieurs minutes, le défenseur central a pu sortir du terrain et a même invité par le staff médical à retrouver le jeu comme si de rien n’était. Une décision assez stupéfiante, et qui n’a pas forcément été la bonne puisque le Belge n’a tenu que quelques secondes après son retour, s’arrêtant brutalement pour demander à sortir, cette fois-ci définitivement. Accompagné péniblement au vestiaire, au bord de l’évanouissement, Jan Vertonghen a été emmené à l’hôpital de Twickenham selon les médias anglais, afin d’y suivre une période d’observation et un protocole commotion.