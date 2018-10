L'OL laisse échapper une victoire qui valait de l'or !

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, OL.

Rhein-Neckar-Arena

Hoffenheim et Lyon : 3-3

Buts : Kramaric (33e, 47e), Joelinton (90e+2) pour Hoffenheim; Traoré (27e), Ndombele (59e), Depay (67e) pour l'Olympique Lyonnais

Dans un match totalement débridé, et qui a résumé son niveau actuel, l'Olympique Lyonnais s'est finalement contenté d'un nul (3-3), alors que la victoire lui tendait les bras.

A ceux qui voudraient savoir ce que vaut Lyon cette saison, il suffit de revoir ce match contre Hoffenheim. En 90 minutes, les supporters rhodaniens ont tout eu. D'abord l'ouverture du score de Traoré sur une boulette énorme du gardien allemand et d'un défenseur, puis deux buts encaissés sur des largesses incroyables de la défense lyonnaise. En enfin un réveil inattendu, et une victoire que l'on pensait être assurée par deux buts signés Ndombele et Depay, ce dernier étant encore une fois décisif, tout comme un Lopes impeccable. Mais comme il s'agissait de résumer les performances actuelles de l'OL, les Allemands égalisaient à l'ultime minute par Joelinton (902+2).

Avec ce nul à Hoffenheim, l'OL est désormais deuxième de son groupe derrière Manchester City, qui s'est imposé à Donetsk (0-3). Lyon compte trois points d'avance sur la formation allemande et autant sur les Ukrainiens. En cas de victoire au Groupama Stadium contre Hoffenheim le 7 novembre, Lyon ne sera pas loin d'avoir son ticket pour la suite de la Ligue des champions, même si rien ne sera fait.