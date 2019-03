Esp : Sergio Ramos le confirme, il se foutait royalement de Real-Ajax

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Non seulement Sergio Ramos a volontairement manqué le match retour de Ligue des champions entre le Real Madrid et l'Ajax Amsterdam en prenant un carton jaune lors du match aller, ce qu'il a clairement revendiqué, mais même dans les tribunes de Santiago-Bernabeu le défenseur madrilène a eu une attitude qui fait du bruit. Car après l'élimination du Real Madrid, les coups commencent à tomber et Sergio Ramos n'y échappe pas.

Outre le fait qu'il a pris de haut l'équipe néerlandaise, en estimant dès le match aller que Madrid allait facilement se qualifier pour les quarts de finale, Sergio Ramos a prouvé sa désinvolture en débarquant avant ce match avec une équipe de télé en charge de réaliser un documentaire sur lui. Pendant toute la rencontre, alors que cela tournait à la catastrophe pour les Merengue, Sergio Ramos réalisait des séquences pour Amazon Prime Video, comme si de rien n'était. De quoi ulcérer les supporters du Real Madrid et les médias madrilènes, furieux d'une attitude aussi peu professionnelle de la part du défenseur, visiblement plus motivé par ses affaires personnelles que par les résultats de son club. La fin d'une époque.