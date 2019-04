Cette fois, il n’y a plus photo entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

Dans : Ligue des Champions, Liga, Serie A.

Alors que beaucoup attendaient une finale de la Ligue des Champions entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, ce duel n’aura pas lieu.

La faute à la talentueuse équipe de l’Ajax Amsterdam, tombeuse de la Juventus Turin (1-1, 1-2) en quarts de finale malgré les deux buts du Portugais dans la confrontation. De son côté, le génie du FC Barcelone a été énorme au retour face à Manchester United (3-0). Un scénario qui, selon le journaliste David Aiello, en dit long sur la vraie hiérarchie entre les deux meilleurs joueurs au monde.

« Messi, ce qui me frappe c'est sa longévité et sa résilience, a encensé notre confrère de Yahoo Sport. Il y a trois ans, on a commencé à se demander s'il n'était pas sur le déclin. Il n'était plus aussi rayonnant. Et là il redevient intouchable, d'autant qu'il y a le déclin de CR7 qui correspond avec celui de la Juve. Il s'envole. Mardi, CR7 a existé sur une action, Messi a rayonné sur tout le match. Au niveau palmarès, ils sont tous les deux au-dessus de tout le monde. Mais là, jusqu'à la fin de la saison, Messi est tout seul en haut. »

Messi reste le même

« (…) Il n'a pratiquement pas changé. Ce qui a changé, c'est qu'il joue par séquences en marchant. Mais sa capacité à accélérer sur 30, 40 voire 50 mètres est intacte et c'est du délire ! Il fait ça depuis qu'il a 18 ans et il en a 32 ! Souvenez-vous de Ronaldinho, il l'a fait jusqu'à 28 ans et après il grossit, a rappelé le spécialiste. Avoir cette hygiène et de vie et ce style de jeu jusqu'à 32 ans, je trouve ça extraordinaire. » Pas sûr que les pro-Ronaldo soient du même avis.