Indice UEFA : Le crash total de la France, interdiction de rêver

Dans : Coupe d'Europe, PSG, OL.

Tous les représentants français ont quitté la Coupe d’Europe cette semaine.

Autant dire que le décompte s’arrête pour cette saison, et il restera bloqué à 10,583 points, soit le plus petit total de ces cinq dernières années. Dommage pour la France, qui aurait pu profiter d’une belle saison pour se rapprocher du Top4 européen, désormais hors de portée pour au moins deux ans. Derrière, le danger demeure lointain, la Russie n’ayant également plus aucun représentant. Le Portugal, qui a mis du temps à décoller, peut toutefois toujours compter sur Porto en Ligue des Champions et le Benfica en Europa League.

Autant dire que le Portugal n’a plus besoin de grand chose pour doubler la France sur cette saison, mais demeure très loin à plus de 10 points pour le classement de l’indice UEFA de référence, sur les cinq dernières saisons. Autrement dit, la France n’a plus rien à craindre et à espérer de cette fin de saison européenne, si ce n’est de constater que devant, l’Angleterre, avec encore six clubs en course, peut faire un incroyable carton dans les prochaines semaines.