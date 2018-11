Indice UEFA : La France entre l’Ecosse et la Norvège…

Dans : Coupe d'Europe, OM, Bordeaux, Rennes, PSG, Monaco, OL.

Bien triste saison européenne pour le moment en ce qui concerne les clubs français. Les semaines sans victoire se poursuivent, et forcément, il ne va plus rester grand monde à la fin de l’année civile. L’Olympique de Marseille et l’AS Monaco sont déjà éliminés, et Rennes ainsi que Bordeaux devraient suivre. Lyon et le Paris SG ne brillent pas spécialement, mais ils sont encore placés pour continuer l’aventure. Pour le moment, en vue du classement général sur les cinq dernières saisons, la France limite la casse avec 5,250 points, principalement parce que le Portugal (5,500) et la Russie (5,416) ne se montrent pas beaucoup plus inspirés. Autant dire que la cinquième place européenne n’est pas vraiment en danger pour la fin de saison.

Néanmoins, les contre-performances qui s’accumulent font mal, surtout quand on constate que les clubs français n’arrivent pas à battre des formations tchèques, chypriotes, danoises ou kazakhs. Ainsi, à l’approche de la fin de la phase de poule, la France se retrouve engluée à la 9e place pour la saison européenne en cours, derrière l’Ecosse et ses deux représentants en course, et avec 0,125 point d’avance sur la Norvège. Autant dire que, malgré l’élimination, Monaco, Bordeaux, Rennes ou Marseille seraient bien inspirés d’aller chercher quelques points dans leur poule, pour éviter un résultat qui friserait le ridicule en fin de saison.