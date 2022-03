OL - Porto : À quelle heure et sur quelle chaîne ?

Dans : Europa League.

Par Alexis Rose

Corrigé par le Rennes de Bruno Genesio le week-end dernier en L1, l’Olympique Lyonnais aura à coeur de réagir devant son public face à Porto en huitième de finale retour de l’Europa League.

Quelle heure pour regarder OL - Porto ?

Lyon n’a plus que la Coupe d’Europe pour sauver sa saison. Dixième du championnat à six points du Top 5, l’OL va tenter d’aller le plus loin possible en C3. Mais pour cela, il faudra d’abord franchir l'obstacle Porto. Une semaine après sa belle victoire 1-0 au Portugal, Lyon veut finir le travail dans un Groupama Stadium plein. Ce choc européen se jouera ce jeudi 17 mars à 21 heures. Le match sera arbitré par le Roumain Ovidiu Hategan.

Sur quelle chaîne suivre OL - Porto ?

Comme lors du match aller, l’OL aura la chance d’être diffusé en clair puisque ce Lyon-Porto sera retransmis sur W9, mais aussi sur Canal+ Sport.

La compo probable de l’OL contre Porto :

Pour faire le meilleur résultat possible face à la bande de Sergio Conceicao, Peter Bosz aura un joli groupe à sa disposition. Par contre, l’entraîneur néerlandais sera toujours privé de Boateng, Cherki, Denayer ou Diomandé.

La compo probable de l’OL : Lopes - Dubois, Thiago Mendes, Lukeba, Emerson - Toko Ekambi, Caqueret, Ndombele, Faivre - Dembélé, Paqueta.