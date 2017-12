OL, OM, Nice… Riolo se paye trois melons pour le prix d’un

Dans : Europa League, Coupe d'Europe, OL, OM, OGCN.

Sans surprise, les trois représentants français ont décroché leur billet pour les 16es de finale de l’Europa League.

Déjà qualifiés avant la 6e journée, Nice et Lyon ont été rejoints par Marseille qui s’est contenté d’un match nul contre le RB Salzbourg (0-0) pour passer. Il faut dire que les hommes de Rudi Garcia ont mis le minimum d’implication, tout comme leurs supporters puisque le Vélodrome sonne toujours aussi creux en C3. De quoi provoquer le coup de gueule de Daniel Riolo qui soupçonne les formations de Ligue 1 de mépriser cette compétition.

« Nos clubs français sont passés, c'est globalement une bonne nouvelle, a reconnu le consultant de RMC. Mais derrière ça, il faut envisager les 16es de finale, tu te poses des questions… Lyon a fait une demi-finale la saison dernière mais je ne sais pas si nos clubs n'ont pas un brin régressé. Ou alors s'ils estiment que l'Europa League n'est pas assez bien pour eux et ils attendent un peu plus tard dans la compétition pour se réveiller et être meilleurs. J'espère vraiment qu'ils le seront mais j'ai un gros doute. »

Riolo remet l’OM à sa place

« En même temps, cela va avec le stade. Le Vélodrome est vide, ça n'intéresse personne, tout le monde s'en fout, a lâché Riolo. Il y a un truc que je trouve fou. Lyon a joué à Sassuolo, ce n'est pas à côté de Bergame quand même. Le stade avait l'air bien garni. Si tu prends le Vélodrome, tu as l'impression que la réponse c'est : "on s'en fout un peu, c'est pas assez bien pour nous." Il y a des gens à l'OM qui estiment qu'ils doivent être en Ligue des Champions ? Si c'est le cas, ils se foutent le doigt dans l'oeil. » En tout cas, Marseille peut espérer retrouver la C1 la saison prochaine.