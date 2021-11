Galatasaray - OM : À quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Dans : Europa League.

Par Alexis Rose

Suite à une fausse reprise lors de l’Olympico contre l’OL dimanche, l’Olympique de Marseille va retrouver l’Europa League avec un déplacement décisif à Galatasaray.

Quelle heure ?

Pour la cinquième journée d’Europa League, l’OM se déplacera donc à Galatasaray, ce jeudi 25 novembre à 18h45. Ce match décisif dans la course à la qualification se disputera au Nef Stadium, du côté d’Istanbul.

Quelle chaîne ?

Une fois n’est pas coutume, Marseille aura la chance d’être diffusé en clair sur une chaîne gratuite puisque cette rencontre de C3 sera retransmise sur RMC Story. À noter que ce Galatasaray - OM sera aussi sur RMC Sport 1, la chaîne payante de l’Europa.

La compo probable de l’OM contre Galatasaray :

Troisième du Groupe E avec quatre points en autant de journées, à cause de quatre nuls de suite, l’OM va devoir gagner son premier match européen de la saison pour tenter de dépasser la Lazio Rome avant l’ultime journée en décembre. Pour arriver à ses fins, Jorge Sampaoli aura un groupe plus ou moins complet à sa disposition, surtout que Cengiz Under a repris l’entraînement en ce début de semaine. Autant dire que l’attaquant turc, seul absent de marque contre l’OL le week-end passé, sera probablement du déplacement dans son pays. Pas comme Dimitri Payet, suspendu pour cette rencontre.



La compo probable de l’OM contre Galatasaray : Pau Lopez - Saliba, Caleta-Car, Luan Peres - Lirola, Rongier, Kamara, Guendouzi, De La Fuente - Dieng, Milik.