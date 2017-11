Cristiano Ronaldo fait le show, Messi s'est bien marré

Dans : Coupe d'Europe, Ligue des Champions, Liga.

A l’image du Real Madrid, Cristiano Ronaldo vit un début de saison compliqué. Ce qui n’a pas échappé à la presse espagnole évidemment.

Après chaque rencontre sans but du Portugais, les médias locaux en rajoutent une couche et mettent encore un peu plus de pression sur le quadruple Ballon d’Or. Du coup, le Merengue n’a pas caché sa joie après ses deux buts inscrits contre l’APOEL Nicosie (0-6) mardi en Ligue des Champions. Même s’il n’est pas du genre à douter de lui, Cristiano Ronaldo a dû être rassuré, d’où sa célébration jugée excessive du côté catalan.

A la veille de leur match face à la Juventus Turin, des joueurs du FC Barcelone ont eu l’occasion de regarder le Real. Et de se marrer en voyant CR7 fêter ses buts contre les Chypriotes « comme si c’était la finale de la LdC », décrit Diario Gol. Avec Lionel Messi en tête, certains Blaugrana ont estimé que leur coéquipier Paco Alcacer, souvent remplaçant, en aurait même mis 5 face à Nicosie ! Pas sympa pour l’attaquant espagnol… Et encore moins pour Cristiano Ronaldo qui, selon les Barcelonais, n’était capable de réagir que face à une petite équipe. On rigole bien au Barça...